/FOTOGALERIE/ Povinné testování ve firmách se odrazilo i na zájmu o antigenní testování v Masarykově nemocnici v Rakovníku. Zaměstnanci podniků rychle obsadili veškeré volné březnové termíny, a tak vedení nemocnice rozšířila antigennímu testování i na víkendy.

Z antigenního testování na onemocnění covid-19 v Rakovníku. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Co se děje teď ve firmách, to je velký nešvar. My samozřejmě nemáme kapacity na to, testovat firmy a museli jsme je odmítnout. Musí si pořídit nějaké testy, nejlépe samotestovací, ale jejich zaměstnanci se začali hlásit sólo a zablokovali veškeré volné termíny vyčleněné například pro pendlery nebo řidiče kamionů,“ povšimla si hlavní sestra Masarykova nemocnice Markéta Palková.