Mateřská škola V Hradbách hlásila zkraje týdne 17 ratolestí, V Parku 15, školka Vinohrady 18 dětí, do MŠ V Lukách si našlo cestu 32 dětiček, do MŠ Klicperova 55, MŠ Šamotka 16 a MŠ 24. „Rodiče tedy této možnosti znovuotevření využili. Spolu se školkami se otevřely rovněž Jesle Rakovník,“ uvedl tiskový mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Jednou z mála školek na okrese, která vedle těch rakovnických, otevřela již v uplynulém týdnu, je školka v Lubné. Podle ředitele místní základní školy Radka Vyskočila ovšem zájem rodičů o umístění dětí není nikterak velký. „Dětí zatím moc nechodí, pohybuje se to kolem pěti šesti dětí. V pátek jich bylo snad ještě méně. Kapacitu školky máme 59 dětí, takže jich chodí zhruba desetina. Předpokládám, že děti budou opět přibývat, některé se vyměnily, ale zatím jich je málo,“ říká Radek Vyskočil. Děti v lubenské školce podobně jako v ostatních školkách musí vedle častého mytí rukou používat také dezinfekci. Další školkou, která je otevřena, je školka v Lužné a mělo tomu také být v případě krušovické školky. „Byl to původní plán, ale ředitelka školy Lenka Vernerová si dělala průzkum a přihlásily se pouze dvě děti, tak jsme to nechali až na konec května, kdy otevřeme společně se školou,“ přiblížila starostka Krušovic Markéta Fröhlichová.

Dnes otevře své brány také mateřská škola v Roztokách, ač se tak původně nemělo stát kvůli kompletní rekonstrukci kuchyně. „Záměrem bylo, nechat ji do prázdnin uzavřenou, ale nakonec je to jinak, než jsem zamýšlela. Školku budeme mít oficiálně otevřenou do 5. června. Nyní nám běží výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně a podání nabídek by mělo být do konce května. Pokud se někdo přihlásí, tak bychom podle toho školku uzavřeli,“ vysvětluje starostka Roztok Lenka Peterková. Podle jejích informací by školku měla navštívit necelá polovina dětí. „Kapacitu máme 50 dětí a zhruba dvacet se jich přihlásilo. Děti tedy zatím budou chodit a na konci května uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ dodává starostka. V tomto týdnu budou otevřeny také školky v Kolešovicích či v Křivoklátě.

Mateřská škola v Jesenici vzhledem k nízkému zájmu rodičů otevře až 25. května. V tento den se otevřou i všechny čtyři mateřské školy v Novém Strašecí. V některých z nich se v době nouzového stavu uskutečnily rekonstrukce. Na Kocourku se opravily prostory vstupní chodby i všech šaten. Nový kabát oblékla i třída Motýlků. Další práce probíhaly v MŠ Zahradní, kde byla vyhotovena nová podlaha a výmalba. „Nyní finišují dokončovací práce a věříme, že do 25. května vše zvládneme a budeme se moci pochlubit vším, co naši školu a školky posunulo zase o kousek dál,“ dodává ředitel ZŠ a MŠ Komenského Nové Strašecí Petr Chochola.

