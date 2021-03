Přibližně podobný počet dětí, jako v předchozích letech, očekávají ředitelky sedmi mateřských škol na území Rakovníka, které standardně požádaly o navýšení počtu dětí ve svých třídách v mezích bezpečnosti a ochrany zdraví.

První školní den v MŠ Klicperova Rakovník. | Foto: Deník / Josef Rod

Na rozdíl od Nového Strašecí, kde kapacita mateřských škol již nedostačuje a město zde plánuje přístavbu k MŠ u Lesíka, Rakovník takový problém nemá. „Pokud by byl enormní zájem, máme v záloze ještě jednu volnou třídu v mateřské školce Vinohrady, kde jsou čtyři třídy, ale obsazují se pouze tři, ale to by musel počet dětí opravdu prudce stoupnout,“ přibližuje tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová, podle níž ředitelky školek již dopředu tuší, kolik děti se k nim přihlásí.