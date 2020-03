Zákazy návštěv zatím snášejí senioři relativně dobře

Již je to týden, co se klienti pečovatelských domovů nemohou vidět se svými blízkými kvůli opatřením před nákazou koronavirem. Zákaz návštěv snášejí senioři podle zaměstnanců domovů zatím relativně dobře, zejména aktivizační pracovnice se je snaží neustále uklidňovat a být jim co nejvíce na blízku, aby jim v těžkých chvílích pobyt zpříjemnily.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Maminku má Domově Na Zátiší v Rakovníku i známý karikaturista Milan Kounovský, který se s ní mohl po týdnu setkat kvůli ne příliš šťastné události. „Maminka spadla a zrovna minulý týden ve čtvrtek jsem ji přivezl do domova z nemocnice. Od zákazu návštěv jí nosím na recepci nějaké dobrůtky a několikrát denně si voláme. Teď jí vyndavali stehy, mamce je 89, tak jsem ji chtěl alespoň na chvíli vidět a ona byla alespoň za tu chvilku také moc vděčná. Tak jsem na ní čekal na chirurgické ambulanci, šel s ní dovnitř a pomohl jí do auta. Byla to jediná možnost, jak ji vidět,“ popisuje Milan Kounovský. Policisté budou kontrolovat diskotéky a větší shromažďování občanů Přečíst článek › Zaměstnankyně rakovnického domova seniorů Monika Valentová si povšimla, že hůř snáší situaci spíše ti, kteří byli zvyklí na častější návštěvu. „K některým klientům chodí návštěvy třeba třikrát týdně a když to trvá již přes týden, je vidět, že se jim začíná stýskat, jiní to snášejí lépe. Snažíme se jim všichni co nejvíce věnovat a aktivizační pracovnice neustále něco vymýšlejí, aby lidé přišli jiné myšlenky,“ říká Monika Valentová. Online reportáž Podle její kolegyně - aktivizační pracovnice Kateřiny Brunclíkové, zatím klienti nejsou v nějakém stresu kvůli šířící se nákaze. „Občas se někdo na něco v souvislosti s koronavirem zeptá, nebo se to rozebírá na programu, ale vždycky se je snažím zklidnit, že je tato záležitost hodně zmedializovaná a přijde mi trochu nafouknutá. Je samozřejmě dobré z prevence omezit návštěvy, ale nesmí mít z koronaviru lidé vyloženě fóbii,“ myslí si Kateřina Brunclíková. Počet Středočechů s koronavirem se vyšplhal na osm Přečíst článek › Organizační pracovnice a ostatní zaměstnanci v těchto chvílích chodí častěji po pokojích. Klienti rovněž využívají pro komunikaci s okolím telefony a dokonce se vrátili k psaní dopisů. „Zrovna jsme se bavili o tom, že v dnešní době už se nepíší dopisy a tato situace klienty motivuje vrátit se k této dřívější komunikaci a mají velkou radost z toho, když nějaký dopis dostanou,“ potvrzuje Kateřina Brunclíková. Podle ředitelky Domova Kolešovice Taťány Čížkové je život v domově v podstatě standardní. Klienti ve volných chvílích cvičí na invalidních vozících, cvičí jógu, paměť, dělají různé rukodělné činnost, hodně populární je třeba vaření. „Všechny tyto aktivity ale probíhají i za normálních okolností. Snažíme se klienty uklidnit, ti jsou si vědomi zákazu návštěv a dávají i na naše doporučení, aby domov neopouštěli. My se jim snažíme pobyt zpestřit, aby nepociťovali mimořádnost situace,“ popisuje Taťána Čížková. AquapRak bude od středy uzavřen Přečíst článek ›

