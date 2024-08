Pro předplatitele

Josef Rod dnes 06:24

Letos je tomu 130 let, co byl položen základní kámen rakovnické 1. základní školy v Rakovníku. Především starší a střední generace ji zná pod pojmem "Chlapecká", byla totiž určena právě chlapcům. Stavba v Martinovského ulici byla dokončena v roce 1895, a to v době, kdy prudce rostl počet obyvatel města a "Dívčí škola", která vznikla o devět let dříve, již přestávala dostačovat.