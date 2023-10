Aktivní je ve snaze sehnat peníze například škola v Čisté. „Každoročně dostáváme sponzorské dary a snažíme se oslovit nové sponzory. Co se týče darů, mohou to být například digitální přístroje, tablety nebo počítače, ale i finanční příspěvky. Ty pak používáme především na dopravu na různé adaptační kurzy a výjezdy do sportovních areálů, neboť doprava je poměrně drahá, dále také na různé učební pomůcky,“ vysvětlila ředitelka čistecké základní školy Marie Kruntová. Škola má i vedlejší příjmy z pronájmu tělocvičny a sportovního hřiště.

V 1. základní škole v Rakovníku mají okruh partnerů, kteří se školou dlouhodobě spolupracují. „Sponzoři podpoří nějakou akci, která se jim líbí - a nám to pomůže. Tu a tam se naskytne nějaký dar na základě naší trvalé výzvy, kterou máme na webových stránkách. Někdy z nejbližšího okolí od zaměstnavatelů, závodů. Dříve třeba hodně sponzorovala Rakona, místní ragbisté, někdy i fyzické osoby. Jde o výpomoc, ne o koncepční řešení,“ konstatoval ředitel školy Karel Fober.

Peníze přibývají do rozpočtu školy z pronájmu obou tělocvičen, ale i učeben. „Není to ale nějaká významná hospodářská vedlejší činnost a směr, kterým bychom se měli v tomto ohledu vydat, v rámci rozpočtu je to spíše přivýdělek. Příležitostí jsou především víkendy. Raketově nám narůstá počet žáků a prostory potřebujeme od rána do odpoledne právě pro ně, takže jsme ve všedních dnech pro jinou činnost omezeni,“ připomněl Folber.

Pomoci mohou také evropské dotace

Také novostrašecká základní škola má stálý okruh sponzorů, kteří s ní spolupracují už mnoho let. „Mezi top přispěvatele patří například Jiří Pergler z Českých lupkových závodů, někdy to nejsou vyloženě donátoři, přispívají třeba na úpravu zahrad. Ale aktivně sponzory nevyhledáváme, protože vycházíme dobře i z provozních peněz. Město nám jde svým způsobem na ruku, a tak nepotřebujeme všude lobovat,“ vysvětlil ředitel Petr Chochola.

Zároveň poukázal na možnost evropských dotací, které rovněž mohou výrazně pomoci. „Mohou to být klasické šablony nebo projekty IROP. Zřizovatel je rád, když na ně dosáhneme, je zde jen malá spoluúčast, například na vybavení. Máme tedy dary i finance z různých zdrojů,“ doplnil ředitel největší školy na Rakovnicku.

Nedaleká mšecká škola, která patří pod svazek Bez hranic spolu s tuřanskou a srbečskou školou, rovněž pravidelně dostává sponzorské dary od různých soukromých osob i firem. Škola má podle ředitele Milana Dvořáka i vedlejší doplňkovou činnost, například z pronájmu tělocvičny nebo prostor pro kroužky. „Jsme ale velkou svazkovou školou a v rámci celkového rozpočtu jsou tyto příjmy zanedbatelné,“ poznamenal Dvořák.

Ředitel 2. základní školy v Rakovníku Zdeněk Brabec uvedl, že škola má dostatečně velký rozpočet, a tak sponzory aktivně nevyhledává.