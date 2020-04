V čistecké základní škole se vzdělávají přes Microsoft Office 365 ve sdíleném prostředí Teams od 30. března. „Věříme, že nám to hodně pomůže, protože aplikace nabízí spoustu možností. Je důležitá pro bližší komunikaci učitel – žák a třída. Umožňuje sdílet různé dokumenty, testovat žáky, vkládat kvízy, interaktivně pracovat s dětmi, vkládat videa. Například děti při angličtině mohou v rámci videohovoru pracovat ve skupinách. Máme zde založeny i virtuální třídy a zatím to vypadá velmi dobře,“ pochvaluje si ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová.

„Samozřejmě jsme si vědomi, že zavádění jakékoliv nové technologie je náročné, obzvlášť v takové situaci. Snažíme se ale rodičům i dětem vyjít vstříc. Tato aplikace umožňuje mobilní verzi, takže ji mohou mít v žáci i v mobilech, možností je zde opravdu celá řada. Věříme, že to vše zvládneme a přinese nám to posun v rámci technologií pro celý pedagogický sbor i děti zase z druhé stránky,“ doplňuje Marie Kruntová.

V 2. základní škole Rakovník komunikují učitelé se žáky a rodiči dvěma zásadními kanály. Vedle aplikace Bakaláři – modulu Komens je nejužívanějším nástrojem výuky na dálku stejně jako v Čisté Microsoft Teams.

„Systém Komens slouží hlavně pro komunikaci, pro poskytování materiálu, informací. Teams slouží přímo pro realizaci výuky. Můžeme žáky ihned hodnotit a oni zpětnou vazbu. Tento nástroj výuky se dá v současné době hodnotit pro nás jako ten nejlepší. Již dlouhodobě máme zřízeny na outlooku, což je jedna z aplikací Office 365, mailové adresy všech zaměstnanců a žáků druhého stupně. Kromě toho jsou tam aplikace jako Word, Excel, Powerpoint a právě Teams,“ vyjmenovává výhody ředitel 2. ZŠ Rakovník Zdeněk Brabec.

Někteří učitelé z pedagogického sboru využívají Teams k videohovorům, kdy učitel je v přímém kontaktu s žákem. „Tuto metodu hodně praktikuje Tomáš Lüftner ve fyzice, rozjíždí se i matematika u Jiřího Kotlíka, dále jazyky, především tedy hlavní předměty. Vyučujících týden od týdne přibývá tím, jak se s Teamsy učíme pracovat. Poté, co se situace trochu zklidnila, se s novým systémem naučili lépe pracovat i žáci a rodiče,“ povšiml si Zdeněk Brabec, podle něhož rodiče často i děkují za práci, kterou dostávají od vyučujících.

„Zpětná vazba bývá často pozitivní. Někdy samozřejmě musíme dávat pozor, abychom žáky nepřetěžovali. Proto funguje i interní videokonference mezi učiteli, abychom si evidovali všechny úkoly. Udělali jsme i sdílený kalendář videohodin. Je to proto, abychom dětem nedali třeba tři video hodiny během jednoho dne, nebo aby nevyšly na stejný čas dvě hodiny ve dvou předmětech pro jednu třídu,“ vysvětluje ředitel 2. ZŠ Rakovník.

Také v jesenické základní škole se snaží přejít na výuku pomocí Microsoft Teams. „Momentálně ale máme trošku problém s doménou a řešíme, jak je zprovoznit. Jinak komunikace probíhá přes Bakaláře, kde zadáváme úkoly. Pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou komunikovat elektronicky, máme za dveřmi stůl, kam mohou rodiče odevzdávat papírové podoby úkolů,“ sdělil ředitel ZŠ Jesenice Petr Koníř.

Jak potvrdil i jeho kolega Václav Řešátko, také řevničovská škola přechází na komunikaci prostřednictvím Teams. „Nejprve jsme na našich webových stránkách zadali učební plán pro všechny předměty. V pátek jsme začali pracovat s Teamsy, abychom mohli komunikovat s dětmi pomocí chatu, videohovoru. Je to schůdnější pro obě dvě strany, ale samozřejmě chvíli potrvá, než si všichni na nové prostředí zvyknou,“ uvědomuje si ředitel ZŠ a MŠ Řevničov.

V luženské škole komunikují s dětmi pomocí systému EduPage a v některých předmětech, jako v angličtině či matematice, již učitelé začali používat i Teams. „Snažíme se to kombinovat. Docela se nám to začíná osvědčovat a pomalu si zvykáme. První šok jsme nějak překonali a teď se snažíme, abychom úroveň vzdělání nějak udrželi, než se děti vrátí zpět do školy,“ dodala ředitelka luženské školy Miroslava Pechová.