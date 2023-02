Vyšší ceny i kratší platnost jízdenek: cestující v kraji čekají od dubna změny

Lidé během prohlídky uvidí Dveřník, Masarykův salonek, Pracovnu TGM, Knihovnu s krbem, Žlutý audienční salon, Modrou jídelnu, Hudební salon a Velkou jídelnu. Po výkladu v Reprezentační hale se sloupy sestoupí po slavnostním dubovém schodišti k východu ze zámku a program zakončí v interiéru kostela Nejsvětějšího jména Ježíš.

Prohlídky budou probíhat v češtině. Zahraničním návštěvníkům budou k dispozici psané informační texty.

Obchvat, který odvede tranzitní dopravu z centra, už má stavební povolení

Základní cena vstupného bude 200 korun. Děti od 6 do 16 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let zaplatí 100 korun. Rodinné vstupné (až 2 dospělé osoby a 1 – 5 dětí do 16 let ) pak bude činit 400 korun.