Nejhorší situace je v mšecké základní škole, jak potvrdil její ředitel Milan Dvořák. „Máme problém i ve školce a v první třídě to není jiné, nemáme už kam ukrajinské děti dát. Máme zapsaných 27 žáků a hygienická kapacita je 21, navíc ještě přibudou děti z Ukrajiny. To už ale nikoho nezajímá a ve finále je budeme muset umístit. Bude to hodně práce, navíc se musíme vypořádat s jazykovou bariérou, je to opravdu za hranou,“ postěžoval si Dvořák.

Šikovné a bystré

Do mšecké školy chodí zatím deset žáků. „Většina jich je bystrých, ti se snaží mluvit, dva jsou pomalejší, tam je to problém, ale ani naši žáci nejsou géniové, to je to nejmenší. V druhém stupni je kapacita dostačující, ale umístění dětí do první třídy, nám dělá těžké spaní,“ konstatoval.

V Lubenské škole je zatím jedenáct dětí, které jsou rozptýleny po více ročnících, učitelé se je snaží začlenit co nejvíce do kolektivu. „Děti byly zpočátku pochopitelně zakřiknuté, byla to pro ně strašlivá změna. Po měsíci se začaly zapojovat mnohem více, jsou vesměs rozumné a nemáme s nimi problém,“ pronesl ředitel školy Radek Vyskočil.

Bez větších potíží se do učebního procesu zapojili i čtyři ukrajinští žáci v jesenické škole. „Máme tři v druhém ročníku a ti už jsou sehraní. Jedna dívka je v sedmé třídě a u ní je to také bez problémů,“ sdělil ředitel Petr Koníř.

V luženské základní škole přijali v dubnu tři žáky z Ukrajiny a kapacita ve škole je volná i pro další běžence, podobně jako v řevničovské škole, kde jsou zatím čtyři. „Pro ně jsme nejprve vytvořili adaptační skupinu, aby se seznámili s prostředím. Nyní jsou zařazeni ve třídách, už mají kamarády a funguje to. Venku se baví s ostatními dětmi, chytají jazyk velice dobře a myslím si, že začlenění proběhlo téměř bez problémů,“ pronesl ředitel ZŠ a MŠ Řevičov Václav Řešátko.

Křivoklátskou školu navštěvují čtyři žáci, pro které byly zavedeny kurzy češtiny, které se konají sedm hodin týdně. „Děti jsou šikovné a školu zvládají,“ uzavřela ředitelka Marcela Kasíková.