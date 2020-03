Majitel rakovnické Galanterie Čendulka popisuje současnou situaci s prodejem galanterního zboží. „Gumičky a tkalouny už máme dávno vyprodané. Přišlo nám pět štočků látky, ale to je úplné minimum, aby nás lidé neušlapali, jinak látku normálně neprodáváme. Místo tkalounů jsme objednali bavlněnou přízi. Je příjemná a netlačí za ušima,“ popisuje s tím, že na odbyt jdou také šicí stroje.

Fronty se tvoří také v Galanterii pro tvořivé v Rakovníku, i když už ne takové, jako před několika dny. „Snažíme se pravidelně zásobovat, ale možnosti jsou omezené. Látky dostáváme téměř každý týden, takže těch bavlněných je dostatek. Horší už je to s různými gumičkami a tkalouny, které už nemají ani výrobci, takže se je snažíme od našich dodavatelů podle situace objednávat. Lidem tedy často nezbývá nic jiného, než nějak improvizovat a třeba sešít proužky z látek,“ přibližuje prodavačka z galanterie na Husově náměstí v Rakovníku.

Podobná je situace prakticky ve všech galanteriích. „Krám máme plný, i když už to malinko upadá. Snažíme se zásobovat, jak se dá. Pořád je z čeho vybírat, ale už je to takový kompromis. Látky nejsou úplně takové, jaké bych si představovala. Nějaké gumy, jako třeba kloboukovou, už prostě nemáme. Není to lehká situace, ale musíme se tomu postavit čelem,“ dodává Jitka Zímová z novostrašecké galanterie.