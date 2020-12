O první dva z nabízených pozemků Na Spravedlnosti projevil zájem jediný investor, Pavel Klátil, který vlastní sousední pozemky. Cena za metr čtvereční v tomto případě činila 1300 korun. A právě ta se zdála velice nízká řadě zastupitelů, včetně Jaroslava Vaice (ODS), který před nedávnem kritizoval i prodej takzvaného Okálu.

„Stalo se už takovým evergreenem, že se v zastupitelstvu prodává nějaký poměrně významný pozemek a prodáváme ho panu Klátilovi. Mohlo by se stát, že příští zastupitelstvo by nemělo co prodávat, ale ani spravovat jako správný hospodář,“ myslí si Vaic, podle kterého by v případě zájmu kupujícího mělo být dosaženo adekvátní směny pozemku, nikoli prodeje.

Podle dalšího ze zastupitelů Milana Leta (Svobodní) by město mělo prodávat pozemky za komerční cenu, ne podle znaleckého posudku. A také až po chválení nového územního plánu.

Na kritiku zastupitelů reagoval starosta Luděk Štíbr (ODS) tím, že je na svobodné vůli zastupitelů, zda pozemek schválí k prodeji. „Na takovém principu funguje zastupitelstvo podle obecního zákona. Je zde zájemce o koupi pozemku a je jen na zastupitelích, zda se rozhodnou jej prodat, či nikoli. Pozemek je navíc v tomto případě pro město obtížně využitelný, vážou se tam věcná břemena,“ poukázal na překážky Štíbr.

Pro prodej nakonec hlasovalo pouze deset z jednadvaceti zastupitelů - a návrh nebyl přijat. Podobně se pak zastupitelé vyjadřovali i ke druhému prodeji rozsáhlého pozemku na Zátiší. O plochu 7556 metrů čtverečních se přihlásili tři developeři, nejvyšší cenu nabídla společnost Investice a stavební práce, 2002 korun za metr čtvereční. Znalecký posudek počítal se 1400 korunami a radní doporučovali o stovku více.

Zastupitel Miloslav Blecha (Město pro vás) vyzval investora, aby přítomné seznámil s investičním záměrem. Jako první reagoval Pavel Družecký ze společnosti DP Development, která předložila druhou nejvyšší nabídku. Firma už na Zátiší postavila dva bloky bytů a další dva jsou v realizaci.

Družecký by rád s výstavbou bytů pokračoval a zastupitelům prezentoval studii, kde také přítomné seznámil se všemi úskalími daného pozemku. Poté vystoupil i Tomáš Otruba, jednatel vítězné společnosti, který sice nepředstavil žádnou konkrétní studii, ale podle jeho slov by tam firma chtěla vybudovat bytový dům pro seniory, nejlépe do šesti let od koupě pozemku.

Rakovnický starosta ještě před představením záměrů apeloval na své kolegy, aby prodej pečlivě zvážili, neboť nedostatek bytů ve městě je podle něho velký a poptávka z důvodu rozšíření vojenské posádky ještě poroste. Ani jeden z developerů zastupitele nedokázal přesvědčit a tak stejně jako v prvním případě prodej pozemků neschválili.