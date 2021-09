Rekonstrukci vozovky provede společnost Údržba městských komunikací Rakovník za více než čtvrt milionu korun. Práce by měly být zahájeny na konci září tohoto roku.

Tato rekonstrukce navazuje na opravy provedené v minulých letech v ulicích Zdeňka Štěpánka, Hwiezdoslavově, Vinohradské a Krátké. Postupně se na Vinohradech opravily komunikace i chodníky ve všech ulicích, a to včetně rekonstrukcí sítí a veřejného osvětlení.

V ulicích dojde k výměně více než kilometru kabeláže a celkem bude osázeno 29 nových sloupů včetně svítidel. Vedení města zná rovněž firmu, která provede kompletní rekonstrukci povrchů. Ze šesti nabídek, kdy hodnotícím kritériem byla z větší části nejnižší nabídka a zároveň doba realizace díla, byla nakonec vybrána firma Froněk. Ta opravy provede za 13,9 milionu korun a předpokládaná doba realizace činí půl roku. Nový povrch dostanou ulice nejpozději do konce května příštího roku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.