Původně se tam totiž počítalo s klasickým zálivem pro autobusy, kvůli kterému by musely být pokáceny nejméně tři stromy lemující silnici II/227. A místní lidé se proti tomu postavili.

„Velká vlna nevole tehdy přebila nezbytnost zastávky,“ připomněla mluvčí radnice Kateřin Hradilová.

Nově zpracovaný projekt už s kácením stromů nepočítá. Varianta se zálivem padla a po dohodě s Policií ČR bude zastávka vyznačena přímo na vozovce. „Takové zastávky už ve městě máme, například ve Vladislavově ulici,“ uvedla Hradilová.

Stromy stavba neohrozí

Stavba nové zastávky za 169 tisíc korun spočívá ve vyznačení vodorovného dopravního značení na silnici, mezi stromy bude částečně zámková dlažba. Ale na navýšeném terénu, takže kořenový systém stromů neohrozí. Prostor mezi chodníky, které vedou k nástupišti, zůstane zelený.

Práce bude realizovat Údržba městských komunikací Rakovník

Zastávka bude sloužit obyvatelům přilehlé lokality, kde přibyly i nové bytové domy, i zákazníkům blízkého marketu. Děti už nebudou muset cestou domů vystupovat na zatím nejbližší zastávce u nemocnice a pokračovat pěšky podél nejfrekventovanější rakovnické silnice.

Nedaleko plánované zastávky vedle areálu nemocnice má dojít k napojení silnice Na Francouzích k hlavní silnici II/227. Možná už letos, případně v následujícím roce. Část od ulice Nad Tržištěm až po heliport má stavět soukromý investor, část od heliportu k napojení na hlavní silnici směrem na Kněževes město.

„V loňském roce jsme pracovali na přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení tak, aby bylo možné koordinovat dokončení prací v harmonogramu s dokončením bytových domů a části komunikace,“ uvedla mluvčí rakovnické radnice.

Rekonstrukce ulice Na Francouzích

Po výběru zhotovitele stavby se začne přípravou spojky, která zajistí objízdnou trasu. K tomu by mělo dojít v závěru léta. Poté má následovat rekonstrukce ulice Na Francouzích včetně jejího napojení na hlavní komunikaci. Dojde při tom k protažení a vyosení ulice Dukelských hrdinů ve křižovatce s ulicí Na Francouzích a ke zrušení spojky do ulice Pod Nemocnicí. To by mělo výrazně přispět k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Součástí záměru je i nový přechod pro chodce. Chodník v pravé části úseku od křižovatky s ulicí Na Francouzích až k České správě sociálního zabezpečení bude přeložen do ulice Pod Nemocnicí.