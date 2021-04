S výstavbou souvisí i oprava silnice III. třídy, vedoucí obcí směrem na Václavy. V místě výkopových prací bude nový asfaltový povrch v celé šíři vozovky.

Obec letos plánuje vybudovat i nový chodník od prodejny potravin ve směru k Petrovicím. „Jde o část chodníku podél silnice, kde jezdí v dopravních špičkách i poměrně hodně kamionů,“ poznamenal starosta.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Součástí plánu je i vybudování osvětleného přechodu pro chodce mezi autobusovými zastávkami u obchodu, na které se obec uchází o dotaci. Pokud uspěje, bude se uvažovat o dalším přechodu. „Šlo by se o přechod k lokalitě novostaveb, která vzniká na okraji Zavidova. Staví tam převážně mladé rodiny s dětmi, které tudy chodí do centra obce,“ připomněl Bretšnajdr.

Malá obec, která má přes tři sta obyvatel, se pyšní úspěchy místního fotbalového klubu, který ještě nedávno hrával 1. A třídu a na svém hřišti býval neporazitelný. Nyní se v areálu plánuje oprava střechy na kabinách a venkovních lavic. „Uvažujeme i o přípravě projektu na multifunkční hřiště, které by využívali všichni naši občané,“ doplnil starosta.

Připraven je také projekt na opravu zavidovské vodní nádrže. Obec žádala i o dotaci, která však nevyšla. „Vzhledem k velké investici do čistírny bude na nějakou dobu nutné tyto projekty odložit,“ vysvětlil Bretšnajdr.

Úloha starosty bývá velice obtížná

Ten je v pozici starosty první volební období a tak by rád v obci zanechal nějakou svoji stopu i pro další generace. Jak ovšem přiznává, být neuvolněným starostou dnes není vůbec lehká úloha.

„Velký problém vidím v tom, že jako starosta jste ze dne na den ve funkci, která obsahuje mnoho odvětví, snažíte se o to, aby se dodrželo vše dle platných zákonů a předpisů. Na druhé straně máte úřady, kterým termíny zpracování vašich požadavků nic neříkají, díky tomu některé procesy děláte i dvakrát a nemáte odvolání. Myslím, že je to zbytečné a v těchto případech by měli nadřízení a následně i samotný úředník nést odpovědnost za nečinnost. Starostové ručí za chybu svým majetkem a úředník se vám za chybu ani neomluví,“ postěžoval si zavidovský starosta, který vidí v problém i v nečinnosti vlády. „Vláda nám opravdu moc nepomůže, ba naopak, když si s něčím neví rady, tak to přidají starostům, jako například zákon o odpadech, opatrovnictví, vlastnictví liniových staveb a podobně,“ dodal Bretšnajdr.