/FOTOGALERIE/ Administrativní budova Technických služeb v Novém Strašecí, která sídlí v Lipové ulici, je už dávno za hranicí životnosti. Do celkové modernizace stávajícího areálu ale město nechce investovat, protože je v plánu stěhování Technických služeb. Nebude to ovšem hned. Může to trvat pěkných pár let.

Areál Technických služeb v Novém Strašecí. | Foto: Deník/Josef Rod

Město, které je vlastníkem společnosti, zamýšlí Technické služby přesunout do průmyslové zóny severovýchod. Podle vedení radnice k tomu však v tomto volební období ještě nedojde. „Myslím si, že to bude trvat dvě až tři volební období. Pro Technické služby se musí udělat zázemí. Pozemek, o kterém uvažujeme, je zasíťovaný pouze částečně. Navíc u těchto investic nebývá šance na dotaci, zřejmě budeme muset hradit stavbu ze svého,“ vysvětlil starosta Nového Strašecí Karel Filip. Rozepře mezi nájemníky skončila napadením. Jeden z mužů vytáhl nůž Původně se uvažovalo o tom, že by společnost našla zázemí v areálu bývalého Hamira, kde město vlastní pozemek o rozloze 4,3 hektaru. Nakonec se jako pravděpodobnější ukazuje přesun do průmyslové zóny severovýchod. Tamní pozemek, který rovněž patří městu, je s rozlohou 1,1 hektaru přibližně stejně velký jako stávající areál. Budova je ve špatném stavu Stavebně-technický průzkum administrativního objektu Technických služeb, který proběhl už na podzim roku 2019, odhalil, že stavba je ve špatném stavebně-technickém stavu. Proniká tam vlhkost, dřevo je napadeno dřevokaznými houbami a i další materiály jsou za hranicí životnosti. Podívejte se: Velký jarní úklid klepe na dveře! V současném působišti Technických služeb se nachází také sběrné místo - a právě na sběrný dvůr by město mělo šanci získat dotaci. „Na rozdíl od technických služeb by tady ta možnost byla, každopádně budeme muset řešit i přesun sběrného místa,“ uvedl starosta a připomněl, že bude nezbytné najít prostor také pro parkoviště a zázemí pro další služby. Cenný pozemek prázdný nezůstane Současný areál má velmi výhodnou polohu, neboť se nachází nedaleko centra. „Místo je to pro město velmi cenné a nabízí se více možností pro jeho pozdější využití. Je poblíž autobusových zastávek, je to rovinatá plocha, takže by tam mohlo vzniknout třeba školské zařízení, případně i plavecký bazén. Je to ovšem ve stádiu jednání,“ poznamenal novostrašecký starosta.

