Jak přiznala ředitelka školy Dagmar Nováková, děti byly z bruslení doslova nadšené. "Zaplatili jsme si i trenéra a byla jsem zvědavá, jak na to budou děti reagovat. Baví to ovšem i ty, co bruslit moc neumí a určitě máme v plánu příští rok sem jezdit už pravidelně," sdělila ředitelka zbečenské školy.