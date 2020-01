Rekonstruovat? Opravit a v maximální míře rozšířit rozměry hrací plochy? Nebo zbourat a postavit zde něco zcela jiného? Vedení rakovnické radnice se chce zabývat otázkou dalšího osudu sportovní haly, kterou město obdrželo do svého majetku od TJTZ (tělovýchovné jednoty tělovýchovných zařízení) Rakovník. Rozhodnuto by mohlo být nejpozději do poloviny tohoto roku.

Sportovní hala v Rakovníku. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Sportovní kluby trápí absence sportovní haly, která by splňovala požadavky pro hraní oficiálních soutěží už hezkou řádku let. A trápit zřejmě ještě nějakou tu sezonu bude. Současná sportovní hala v Rakovníku, kterou nyní vlastní město Rakovník a díky kterému se tak podařilo zachovat sportovní činnost v objektu, jelikož předchozí vlastník TJTZ Rakovník neměl na financování a zásadní opravy objektu peníze, má příliš malé rozměry hrací plochy. Futsalisté, pozemní hokejisté a také například florbalisté musí hrát svá domácí utkání ve „vyhnanství” v okolních halách - Stochově a podobně. Cestování náklady pak nutně zasahují nejen do rozpočtu klubů, ale také rodičů. Není tak divu, že se kluby dotazují, co bude dále.