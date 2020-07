Podle starosty města Luďka Štíbra proti tomuto živlu neexistuje žádná účinná zbraň. „Řešíme to každý rok, ale zatím na to žádný projekt, který by tuto situaci vyřešil a my mohli říci, že už se nestane, aby bylo centrum zatopené, nevznikl. Podle mě ani nějakého odborníka, který by tuto situaci vyřešil, nezískáme,“ myslí si rakovnický starosta.

Podle něj nevyřeší takovýto nával ani retenční nádrže v Malinovského ulici v lokalitě na Zátiší. „Tam se jedná o zadržení dešťovky normálních dešťů. Myslím si, že neexistuje retenční nádrž, která by zbrzdila takový příval. Ta by se naplnila během chvíle a stejně by se voda hnala dál. Tento projekt je pouze na postupné zadržení vody,“ vysvětluje Štíbr.

Vedení města se zabývalo i myšlenkou zřízení vpusti pod viaduktem, která by měla svůj vlastní kanál, jenž by vedl přímo do potoka. „Na to ovšem není místo, kde to udělat, výškově je to velice složité. Kanalizace tam je a je vidět, že jakmile přestane pršet, ta laguna, která tam vznikla, tak rychle zmizí,“ povšiml si starosta.

Podle Luďka Štíbra zkrátka musí být město na takovýto nával vody připraveno jinak. „Musíme operativně reagovat a zamezit, pokud to jde, větším škodám, třeba aby řidiči nevjížděli k viaduktu. Důležité je hlavně věnovat energii do úklidu naplaveného bahna,“ vysvětluje Štíbr, podle nějž situace tentokrát nebyla nijak tragická.

Složitější byl následný úklid. „Do hodiny všechno odteklo, když se otevřely kanalizační vpustě a naplavené bahno se následně odklidilo. Někde, jako třeba v parku, kde lítaly kanály, jsme řešili úklid ještě v pondělí ráno. Údržba městských komunikací intenzivně odklízela celou neděli i pondělí. Po kroupách byly různé naplaveniny a spousta nepořádku,“ popisuje starosta.

Největší problém mohl být u vznikajícího mostu u Tyršova koupaliště, jehož torzo málem neušlo zkáze. „Tam chybělo jen pár desítek centimetrů, aby voda konstrukci nově budovaného mostu odplavila, ale naštěstí to dopadlo dobře. Kromě zatopených sklepů domácností i městských objektů, například v Kulturním centru či v 2. základní škole, nedošlo k nějakým výraznějším škodám,“ říká Štíbr.

Podle ředitele KC Rakovník Tomáše Karla mohla blesková povodeň napáchat větší škody. „Nám se to trochu vyhnulo, hlavní proud směřoval Nádražní ulicí, kde máme výtah a chodby. Co se týče Kulturního centra, zaplavilo to jen záchody, do foyer moc vody nenateklo. Byla to jedna z těch menších povodních, alespoň pro nás, protože škody nebudou tak vysoké. Hasiči odčerpali vodu z výtahu, popadaly omítky v zázemí, které se budou muset opravit, ale není to nic hrozného,“ dodává Karel.