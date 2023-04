Zbyněk Zeman předvedl jesenickým dětem ukázku výcviku psů

autor externí

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Děti v jesenické mateřské škole navštívil chovatel Zbyněk Zeman se svým australským ovčákem, který se jmenuje Maxmilian Barney 3. Předvedl jim ukázku výcviku psů, ale také s nimi pohovořil, jak se máme starat o psy, co potřebují, co se jim nelíbí nebo co je můžeme naučit. A tak děti viděly, jak umí plnit základní povely a zdolávání různých překážek.

Ukázka výcviku v psů v jesenické mateřince. | Video: Lenka Rodová