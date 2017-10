Zdeněk Nejdl: Nová koalice na kraji je krokem zpátky

Rakovník – Jedním z rakovnických kandidátů letošních parlamentních voleb byl i Zdeněk Nejdl (ODS), zastupitel a bývalý starosta města. Na volební kandidátce za ODS byl na 15. místě. A jak sám přiznává, to, že si strana v Rakovníku polepšila, ho těší. Co ho ale netěší, je úterní odhlasování nového složení koalice pro Středočeský kraj. Spojení hnutí ANO, ČSSD a KSČM považuje za krok zpátky.

Zdeněk Nejdl.Foto: Deník/Miroslav Elsnic

„Podle mě je to špatně a hnutí ANO si tím moc nepolepšilo. Snad důsledek koalice těchto tří politických subjektů občanům dojde, alespoň některým,“ nechal se slyšet Zdeněk Nejdl.

Koalici se stranou ODS vyloučil ale ihned po výsledku voleb. „ S kým se ANO spojí, raději nepředpokládám. I když ODS to asi bude těžko. Naše strana má výrazně jiné směřování než toto hnutí, takže vzájemná spolupráce by asi nefungovala. Některé věci jsou zkrátka nepřekonatelné,“ řekl zastupitel. Volební výsledek hnutí ANO označil za likvidační. Odhadoval pro něj asi dvacet procent hlasů.

„Všechno je to o práci, velkých starostech a spoustě věcí k řešení. Momentálně mi to připadá hodně roztříštěné a nečitelné. Sám jsem zvědavý, co z toho vznikne. Popravdě nevím, co si o tom mám myslet,“ reagoval Zdeněk Nejdl. Úlohu ODS v opozici ale dokázal shrnout do jedné věty. „ODS by teď měla dohlížet na to, aby se neděly žádné lumpárny,“ prohlásil zastupitel s úsměvem.

Strana ODS v letošních volbách celorepublikově dosáhla na stříbrnou příčku. Na Rakovnicku ale zůstala až na pátém místě s výsledkem 9,64 procent hlasů. Předběhlo ji vítězné hnutí ANO, SDP, KSČM i Piráti. Stejné místo v rámci okresu obsadila strana i v předchozích volbách v roce 2013.