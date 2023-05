„Podhledy stropu se dělají nekonečně dlouho, místy i stěny, vypadá to tam jako na stavbě. Zátěžové koberce jsou opravdu špinavé. A pro čekající pacienty je tam nedostatek míst k sezení,“ popsala stav kliniky bývalý zdravotní sestra Zdenka Hayden z Rakovníka.

Policisté našli v autě během silniční kontroly drogy a zbraň

Podobně to vnímá i další Rakovničanka Milada Bystřická. „Čekárny jsou na úzkých chodbách, kde není ani dostatečný počet sedadel. Byla jsem svědkem, že pacient seděl i na zemi,“ řekla o své zkušenosti a připomněla, že použití toalet je možné pouze za poplatek.

Rakovnický senátor, chirurg Ivo Trešl přiznal, že připomínky ke stavu polikliniky na Husově náměstí doputovaly i k němu. „Budova byla transformována na zdravotnické zařízení až po změně majitele. Nyní se rekonstruuje, což by šlo jistě udělat i s přerušením poskytovaných zdravotních služeb, to by ale znamenalo výrazné omezení zdravotní péče v okrese. Především společné prostory neodpovídají potřebám pacientů, ovšem jednotlivé ambulance svým prostorem i vybavením slouží velmi dobře,“ konstatoval Trešl.

Bez omezení zdravotní péče

Podnětem týkajícím se neutěšeného stavu společných prostor polikliniky se už před pěti lety zabývala i Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Podle jejího ředitele Tomáše Vodného od té doby nastal v rekonstrukci budovy pokrok, ovšem ne tak rychlý, jak by veřejnost očekávala. Hygienici nemají ale žádné právní páky, jak tlačit majitele k rychlejšímu zvýšení komfortu. Jejich dozoru podléhají provozovatelé ambulancí, kde podle Vodného nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Společnost Reason Investment nemovitost vlastní od roku 2015. Předseda představenstva Jindřich Stanka připomněl, že od té doby padlo na její opravy už osmadvacet milionů korun.

Stěhování knihovny pokračuje. Ve středu utvořili živý řetěz studenti průmyslovky

„Chápeme, že v očích některých z běžných návštěvníků budovy je postup prací pomalý, ale je nutno zohlednit, že veškeré práce probíhají za provozu nájemců. Abychom práci lékařů neomezovali, jsou stavební práce plánovány na noci, víkendy a svátky,“ vysvětlil Stanka s tím, že na veškeré práce má společnost řádné revize a nezbytné dokumenty.

Dosud už došlo například k zateplení obvodového pláště budovy včetně fasády, výměně oken, rekonstrukci toalet, instalaci nové vzduchotechniky a klimatizace, výměně kotlů nebo zateplení půdy. „Nyní nás čekají ještě závěrečné úpravy společných prostor, a to výměna podlahových krytin a uzavření stropů v jednotlivých podlažích a výmalba, což bychom rádi dokončili v tomto a příštím roce,“ připomněl Stanka. Po dokončení prací dojde i k navýšení kapacity míst k sezení.

Nová zubní ordinace

Další novinkou polikliniky bude zřízení nové zubní ordinace, která se právě připravuje.

Jindřich Stanka si zároveň postěžoval, že někteří vandalové ničí opravený majetek. „Neustále se setkáváme s tím, že nám lidé ničí fasádu, prokopávají nové dveře, kradou toaletní papír nebo i zrcadla,“ konstatoval.

O zřízení městské polikliniky Rakovník neuvažuje. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Hradilová.