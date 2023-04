Majitelka prodejny Husse na Husově náměstí v Rakovníku Jaroslava Novotná pokles zájmu zákazníků po zdražení nepocítila. „Když se začalo zdražovat, docela jsem se bála, že to mohu zavřít, ale kupodivu se tak nestalo. Kolikrát řeknu, že je to zase o stovku dražší, ale lidé si pro to stejně zase přijdou,“ uvedla Novotná. „Občas se mi stane, že přijde třeba stará paní v důchodu, a když jí nabídnu něco levnějšího, skoro se urazí, že chce to co vždycky,“ poznamenala.