Pětadvacet bytů v Prokopově ulici v Rakovníku. Záměr odmítají úředníci i opozice

/FOTOGALERIE/ Volný prostor v jihovýchodní části Prokopovy ulice, kde se zatím nacházejí jen stromy a keře, by mohl být po desítkách let využit jako stavební pozemek. Investor Lubomír Batelka tam chce nechat postavit dvoupatrový bytový dům, který by navázal na okolní přes sto let starou zástavbu. Rakovničtí zastupitelé sice kroky k nezbytné změně územního plánu schválili, odbor územního plánování je však proti výstavbě.

Prokopova ulice v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

Plánovaný dvoupodlažní bytový dům by měl mít pětadvacet různě velkých bytů, od 2+kk po 5+kk. Za domem by mělo vzniknout kolem čtyřiceti parkovacích míst a vepředu směrem do ulice dalších šestnáct. Dům by se měl ovšem nacházet v místech, která jsou v územním plánu určena pro zeleň. Navíc je v blízkosti železniční trať, která by mohla kvalitu bydlení ovlivnit. Cvičení ve Strašecí: hořící varna drog, popálení lidé i vyjednávání s agresory Odbor územního plánování se změnou územního plánu nesouhlasí. Jeho vedoucí Soňa Blovská upozornila, že stavební zákon praví, že nové zastavitelné plochy se mají vymezovat jen po vyčerpání těch už navržených. „Tady jsme sice v zastavěném území, což je trochu jiná situace. Ale je třeba zástavbu důkladně odůvodnit. Proč, když ještě nemáme využity plochy, které umožňují bytovou výstavbu, vytvářet nové,“ vysvětlovala na zasedání rakovnických zastupitelů Blovská. Parkování i pro lidi z okolí Spoluautor architektonické studie, architekt Adam Šustek, který na zasedání zastupoval investora, připomněl, že stávající lokalita má podobu spíše brownfieldu nežli parku, je tam náletová zeleň, navíc dost nepřístupná. „Zahušťování zástavby města je trendem a náš záměr by k tomu určitě pomohl. Koncepce rozvoje města říká zastavovat primárně do jádra města a podpořit kompaktnost. Dotvoří se zde chodník, vznikne nový obchodní parter, domy budou mít vlastní zahrady, zkultivuje se zeleň, která je teď náletová. A několik parkovacích míst budou moci využívat i lidé z okolí, nejen rezidenti,“ popsal možné výhody projektu architekt. Rakovničtí školáci na scéně: Heroldovou síní zněly i písničky z pohádek Se změnou územního plánu souhlasil i radní a senátor Ivo Trešl (Město pro vás). „Vizualizace se mi líbí a myslím si, že bytový dům by této lokalitě prospěl. Jedná se o bývalé uhelné sklady, neutěšenou lokalitu, je tam prašnost a zpevněná plocha by tento problém vyřešila. Je tam vhodná plocha pro parkování, lokalita by získala na atraktivitě,“ řekl Trešl. Podle opoziční zastupitelky Veroniky Kronich (Změna) není ovšem lokalita vhodná pro bytovou zástavbu i z hlediska hygienických limitů. „Nemyslím si, že je vhodné do tak hlučného místa umisťovat zrovna bydlení,“ upřesnila. Nedaleká železniční trať Architekt Šustek oponoval, že možnost zástavby projednával se Správou železnic a že i místa v blízkosti trati se dají vyřešit sérií opatření. „Protihluková stěna přispěje, aby lokalita byla odhlučněná. I v rámci samotného domu se mohou udělat opatření jako větrání pomocí rekuperace. Možnosti, jak vyřešit hygienické požadavky, tu jsou,“ reagoval. Zastupitelé nakonec odsouhlasili zahájení pořízení změny územního plánu. K celé věci se má ovšem vyjádřit ještě Správa železnic, hygienici a také odbor územního plánování.

