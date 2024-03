/VIDEO, FOTO/ Celkem 35 traktorů a další zemědělská technika se ve středu ráno opět po měsíci sjely do areálu společnosti AgroZZN, odkud úderem osmé hodiny stroje vyjely do rakovnických ulic. Rakovničtí zemědělci se tak znovu přidali k celorepublikovým protestům.

V Rakovníku ve středu 20. března opět protestovali zemědělci. | Video: Deník/Josef Rod

Zemědělcům vadí především situace na trhu EU a vzniklé přebytky, administrativní náročnost a byrokratické tlaky. Požadují přenastavení spolupráce s Ukrajinou a návrat Společné zemědělské politiky respektující práci zemědělců.

„Ve čtvrtek má být v Bruselu jednání premiérů vlád států Evropské unie ohledně zemědělství, takže jsme se dohodli v rámci Evropy, my, Poláci a další státy, že uděláme protestní akce, aby si nás všimli. Aby viděli, že situace v agrárním oboru je skutečně kritická,“ uvedl předseda krajské agrární komory Jaroslav Mikoláš, který je také jednatelem chrášťanské firmy Lupofyt.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Ten dále uvedl, že v Bruselu by se 21. března mělo jednat o krizovém balíčku, který by měl pomoci zemědělcům v kompenzaci nízkých cen obilovin a řepky. „Jde o to, aby opravdu krizový balíček byl a aby ho platila Evropská unie,“ uvedl Mikoláš.