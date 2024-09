Smutná zpráva nejen pro všechny milovníky turistiky. Ve středu 25. září zemřela duše Hamousova statku - dlouholetý správce této zbečenské památky - Luboš Vokoun, a to ve věku 55 let. Návštěvníky ze všech koutů naší země vítal ve své typické čapce a šedé vestě a bílém úboru. Zaujal vždy svým poutavým výkladem, a tak se sem mnozí turisté rádi vraceli.

Na statek nastoupil v době, kdy ještě prakticky nebyl vybaven a nestála zde dokonce ani chlebové pec, ve které se později naučil péci. Bylo to těsně poté, kdy majitelé odprodali stavení státu, tedy v polovině 90. let. Památku z konce 16. století spravoval téměř třicet let.