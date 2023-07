Zemřel Milan Zimmermann. Jedna z největších kulturních osobností Rakovnicka

V neděli zasáhla Rakovničany smutná zpráva. Náhle odešla jedna z ikon rakovnické kultury - zpěvák, textař, skladatel a kytarista Milan Zimmermann, a to ve věku 57 let. Před třiceti lety založil společně s Františkem Matějovským skupinu Hradní duo. V devadesátých let působil také několik let v legendární rakovnické skupině Brutus.

Rozsvícení vánočního stromu v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod