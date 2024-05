Zemřel Vlastimil Harapes. Zapojoval se i do kulturního dění na Krakovci

Ve věku 77 let zemřel ve středu 15. května baletní mistr, tanečník a herec Vlastimil Harapes. Zahrál si například ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny či seriálu F. L. Věk. Spoustu času trávil také na své chalupě na Krakovci na Rakovnicku, kde se zapojoval do společenského dění nejen v obci, ale také na hradě.

Vlastimil Harapes trávil spoustu času na Krakovci. | Foto: Lenka Rodová