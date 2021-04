„Stavba byla malinko zpožděná kvůli koronaviru. Stalo se, že jedna parta onemocnila a musela se shánět jiná. Měli jsme trošku problémy se střechou, kdy šla celá firma do karantény, ale větší část už máme hotovou a doufám, že do nového školního roku bude tělocvična připravena pro její využívání,“ věří luženský starosta Václav Kejla.

V přístavbě vznikne pouze sportoviště, neboť škola již disponuje rekonstruovanými šatnami i sociálním zázemím.

V tělocvičně bude prostor pro všechny základní míčové hry. Bude možné zde hrát basketbal, volejbal, vybíjená, nohejbal, ale také futsal a tenis. Bude navíc disponovat tribunou, která bude mít kapacitu pro sto diváků.

Nová obdélníková jednopodlažní přístavba má rozměry 41 x 24,5 metru. Výška stropu tělocvičny činí 7 metrů, výška hřebene 10 metrů. Do tělocvičny se dají umístit i dvě volejbalové hřiště.

„Přesto ale nemá parametry profesionálního hřiště. To by musela být tak o tři metry delší a o dva metry širší, aby byla okolo výběhová bezpečnostní plocha. Kromě žáků sem budou chodit jen místní organizace, které jsou v obci a budou zde sportovat přes zimu zdarma. V budoucnu by tělocvična mohla sloužit i jako tréninková plocha pro závodní sportovce, například pro florbalisty,“ řekl luženský starosta, který také plánuje v okolí tělocvičny vybudovat běžeckou dráhu.