Oprava části střechy zimního stadionu nad šatnami, ubytovnou a kancelářemi za půl milionu korun, která začala o prázdninách, má být hotová do konce září. Na další část střechy nad ledovou plochou už je připravena studie a následovat má projektová dokumentace.

„U střechy nad kluzištěm se nabízely dvě varianty, buď oprava, nebo nahrazení pláště novým. Nakonec zvítězila druhá možnost, neboť oprava by neřešila problém se stávající nedostatečnou vzdáleností střechy od ledové plochy, kvůli které se tam kondenzují páry a kape voda na led,“ uvedl starosta města Luděk Štíbr.

Tendr na projekt podle něho zatím nebyl vypsán. „Nechceme, aby projekt ležel delší dobu v šuplíku, pak by byla nezbytná aktualizace,“ vysvětlil s tím, že nyní se řeší jiné záměry, například nová sportovní hala a tribuna na hřišti SK Rakovník.

Čekání na dotaci město vzdalo

Naději na realizaci má i dlouho plánovaná rekonstrukce šaten a sociálního zázemí na zimním stadionu. Po letech marného čekání na dotaci to město vzdalo. „Na dotaci jsme čekali snad deset let a trochu už jsem nad Národní agenturou zlomil hůl. Bavili jsme se s provozovatelem, že lepší bude opravit zázemí vlastními silami. Jde o investici mezi deseti a patnácti miliony, bude ovšem trochu složitější naplánovat ji tak, aby nenarušila sezonu. Měla by začít v dubnu a skončit v polovině srpna, kdy už se začíná mrazit,“ poznamenal starosta.

Na stadionu SK Rakovník by se v nejbližší době měla začít bourat západní tribuna, kterou časem nahradí nová. Má být oboustranná, jak pro fanoušky fotbalu, tak pozemního hokeje. „Jde o záležitost nejbližších let, nyní se ale zabýváme šatnami. Ty staré nahradí v průběhu jara příštího roku buňky,“ konstatoval Štíbr.

Během léta se v Rakovníku začal stavět nový skatepark v Trávnické ulici, který nahradí U-rampu přemístěnou na Tyršovo koupaliště. Nový skatepark by měl být uzpůsoben i pro konání soutěží. Náklady dosahují téměř 10 milionů korun.

Počet parkovacích míst se sníží

Vzhledem k omezenému prostoru ubylo v lokalitě zhruba 20 parkovacích míst. „Pracují zde dvě firmy. Jedna už najela s bagry, jsou tam vytyčené zóny. Druhá řeší odvodnění sousedního parkoviště. To sice přijde o parkovací místa, ale snad to lidé pochopí a přesunou se k vlakovému nádraží, kde parkoviště nebývá stoprocentně zaplněné,“ dodal Štíbr, podle kterého by mělo sportoviště sloužit skateboardistům od jara příštího roku.