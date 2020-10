„Máme spočítáno, že ještě nějakou dobu vydržíme, ale už je to opravdu na krev. Pokud se ovšem nic zásadního nezmění, pro nás i řadu podniků to může být likvidační,“ říká Petr Kotík. Majitel rakovnického penzionu a restaurace Bezděkov si rovněž myslí, že současná situace je podstatně horší než na jaře. „Tehdy byly jasně dané podmínky, zkrátka bylo zavřeno. Obrat restaurace nám nyní klesl asi o padesát procent, podobné je to i s ubytováním, přitom lidé chodí do práce, takže náklady máme víceméně stejné,“ krčí rameny.

Odklad splátek je k ničemu

Takzvaná jarní pomoc s odkladem splátek je podle něj k ničemu. „Máme odložené platby, které nás dohánějí – odložené nájemné, splátky úvěrů a podobně. Něco už jsme splatili, ale zdaleka ne všechno a je tu ta situace znovu. Jestli někdo v televizi řekne, že to nemá ekonomický dopad, je buď lhář, nebo úplný neznalec,“ myslí si Kotík a není zdaleka sám.

„Je to slušně řečeno na nic, ale musíme to respektovat,“ reagoval na nové nařízení provozovatel restaurace Černý Orel v Rakovníku David Štiller, podle něhož to bude mít největší dopad na pátek a sobotu. „To máme normálně otevřeno do půlnoci a máme největší tržbu, takže to problém bude. Ale od pondělí do pátku jsme měli stejně pořád otevřeno do deseti, bylo to takové všelijaké, takže to tolik neovlivní. Spíš bude problém čtyři zákazníci u stolu, budu to muset nějak organizačně vymyslet,“ říká Štiller, pro něhož je vůbec největším problémem zrušení akcí ve třech saloncích. „Pátky a soboty jsem měl zaplněné až do Vánoc,“ povzdechl si.

Pomohou rozvozy jídla?

Nové vládní opatření nepotěšilo ani provozovatele restaurace Na Střelnici v Rakovníku Petra Mendíka. „Takovýmto nařízením se nelikvidují jen restaurace, ale i zaměstnanci. Zavření do 22 hodin mělo pro nás důsledek tak dvacetiprocentního poklesu tržeb, neboť hlavně o víkendu jsme měli otevřeno až do noci, teď to samozřejmě bude ještě horší,“ předpovídá Petr Mendík. Restaurace se kvůli koronaviru přeorientovala na obědy, o které je podle provozního poměrně slušný zájem.

Tržby razantně poklesly i v pecínovském Růžku u Nového Strašecí, kde se pravidelně konají kulturní akce. „Ty, a to i soukromé akce byly zrušeny, což je pro nás velká ekonomická ztráta. To, co na podzim a v zimě dohání léto, jsou totiž právě akce a soukromé srazy. Nyní o víkendu přijde třeba půlka lidí než obvykle,“ povšiml si majitel Růžku Ondřej Kinkal, který pochopitelně spatřuje problém i ve zkrácené provozní době. „Budeme se ale snažit pokračovat, dokud nás nezavřou a pak případně najedeme na rozvozový systém,“ dodal.