Už předchozí změnu značení provázely značné komplikace, přispěla k tomu i skutečnost, že vjezd tehdy nebyl zpoplatněn, aut bylo hodně a další neměla kde parkovat. Proto město plánuje instalaci automatu na parkovací lístky na začátek vjezdu.

Zázemí technických služeb chátrá. Plánované stěhování ale není na spadnutí

„Naposledy jsme to měsíc zkoušeli zadarmo a bylo to pěkná divočina. Kromě toho, že lidé neměli kde zaparkovat, se někteří po zjištění že u gymnázia automat není, začali otáčet do protisměru, aby dojeli zpátky k automatům na náměstí. Už jsem to řešil s policií, ať tyto řidiče odchytává a řeší to jako přestupek,“ uvedl rakovnický starosta Luděk Štíbr a připomněl, že v době prací na parteru přibylo v centru i nákladních aut. „Ale tam by to mělo být do dvou týdnů hotové,“ dodal.

Starosta nevyloučil, že by se radnice mohla zabývat i variantou, kdy by Trojanova ulice zůstala příjezdovou silnicí i po plánované rekonstrukci hlavní plochy náměstí. „Studie, která řeší revitalizaci náměstí, sice počítá se zprůjezdněním Poštovní ulice, ale třeba se to osvědčí a nakonec to bude Trojanova. Nechci však předbíhat, o dopravní situaci se bude ještě jednat,“ konstatoval Štíbr.

Strážníci jsou pro trvalý vjezd Trojanovou

Pro vjezd z Trojanovy ulice je i velitel městských strážníků Jaromír Nový. „Už v minulosti byla Trojanovka vjezdovou silnicí. Ze Sekyry vedou před semaforem dva pruhy, jeden vlevo, ve druhém by auta jela buď rovně, nebo doprava - a zamezilo by se tak vyjíždění aut bez placení," řekl Nový.

V Palackého ulici začnou v dubnu nejdříve práce na inženýrských sítí, které potrvají až do srpna. Poté má následovat oprava povrchu komunikace. Revitalizace celé ulice by měla být hotová do června příštího roku, kdy bude opět jednou z příjezdových cest.

U výjezdové silnice u rakovnického kostela si někteří občané stěžovali, že nelze zaplatit parkované u výjezdové závory. Někteří řidiči totiž zapomněli na náměstí zaplatit nebo jim vypršela lhůta a pak komplikovali dopravu tím, že couvali od závor zpátky.

O možnosti hrazení parkovného přímo u výjezdové závory diskutovali i zastupitelé na jednom ze svých zasedání v Domě osvěty. Radnice následně pověřila odbor správy majetku, aby se toto řešení prověřil. Podle rakovnického starosty by ovšem ke zlepšení dopravní situace stejně nedošlo.

„Osobně jsem proti. Ze zkušenosti vím, že lidé nebudou využívat automaty na náměstí, když budou vědět, že mohou zaplatit u výjezdu, a tak se to tam bude štosovat. Řidiči budou čekat ve frontě, než ten před nimi zaplatí, někomu to může trvat déle, starší lidé třeba nebudou moci najít platební kartu… Systém placení na náměstí je už nějakou dobu zaběhnutý a lidé by si na něj měli zvyknout,“ uzavřel Štíbr.