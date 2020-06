Díky ní se rozšíří prostor pro řešení dlouhodobě odstavených vozidel i bez doposud striktně specifikovaných známek autovraku. „Úřad začal v intencích novely na začátku května okamžitě pracovat a všech třináct autovraků nacházejících se na území města je v řešení. Novela počítá s dvouměsíčním obdobím, kdy má vlastník právo reagovat a pakliže to neudělá, budeme je odtahovat,“ přibližuje tajemnice Městského úřadu Rakovník Ludvika Trešlová.

Dva z třinácti vraků se nacházejí v ulici Pod Nemocnicí a jedná se o automobily značky Ford. „Stojí kousek od mého bydliště, mají vymlácená okna. Obě auta jsou velmi nebezpečná, všude leží sklo. Když na sídlišti zaparkují ještě dvě dodávky, nedá se kde zaparkovat. Bylo by dobré, kdyby tyto vraky co nejdříve zmizely,“ přeje si zastupitel města Milan Let.

Jedno z aut má českou SPZ, druhé britskou. „V tomto případě sice auta asi nenaplňují stoprocentně známky vraku, ale na silnici by stát neměla. Podáme výzvu vlastníkovi, pokud se nám ho podaří dohledat, což nevidím moc reálně. Máme informace, že jedno z nich údajně užíval někdo, kdo zemřel, nevíme, zda došlo k převodu, neboť informace z hlediska zahraniční identifikace této věci pro nás nejsou dostupné,“ vysvětluje tajemnice úřadu.

Město v tomto případě zvolí zřejmě postup jako u neznámého vlastníka a pokud se v zákonné lhůtě vůz neodstraní, vrak bude přesunut. „Zatím nevíme přesně, jak budeme postupovat dál, zda budeme oslovovat Ministerstvo dopravy k nějaké součinnosti, ale auto by každopádně mělo být odstraněno a likvidaci budeme řešit až v druhém sledu,“ doplnila Ludvika Trešlová.

V Novém Strašecí je místo pro autovraky vyhrazeno v areálu starého Hamira a podle starosty města Karla Filipa se v současné době žádný autovrak ve městě nenachází. „V minulosti jsme nějaké případy řešili, dotyčná auta jsme odtáhli a když byl o to zájem, tak si tam dotyční přišli, když ne, tak jsem ho tam nechali. Nyní ovšem takový problém nemáme,“ sdělil starosta. „Jedná se pouze o jednotlivce, spíše problémové, kteří auto odstaví a nějakou chvíli zde stojí, než ho dohledáme,“ doplňuje velitel městských strážníků Stanislav Jahelka.

Podobná je situace také v Jesenici. „Když se někde něco objevilo, dotyčný autovrak nějakým způsobem zlikvidoval. Většinou jejich vlastníky známe a dokážeme se domluvit. Že bychom měli někde třeba pět vraků na jednom místě, které by blokovaly parkovací stání, to u nás není,“ dodává jesenický starosta Jan Polák.