„Žně začaly s předstihem, ale od soboty se sklizeň zastavila díky dešťům, až ve středu se opět začalo sklízet. Řepka je sklizena zhruba z osmdesáti dvou procent a a co se týče průměrného výnosu, je zde opravdu velký propad oproti loňsku. Vloni to bylo 3,36 tuny, teď je to kolem 2 tun na hektar,“ popsal letošní výnos řepky Jaroslav Mikoláš.