Sklizeň začala o něco později oproti loňsku či předloňskému roku, avšak běžně oproti normálu. Ječmen ozimí je již kompletně posekán. Řepka je sklizena zatím ze čtrnácti procent. A výsledky jsou oproti loňsku velmi dobré. Výnos ječmene ozimého je 6,47 tuny na hektar, vloni to bylo 5,73 tuny. „Zatím to vypadá velice pěkně. Co se týče řepky, tam jsou výnosy hodně rozdílné podle toho, kde byly řepky poškozeny mrazem. Pokud zmladily, výnosy jsou horší, na pěkných stanovištích, kde zapršelo, jsou výnosy slušné. Nejen v kraji, ale i na okrese máme rozdíly ve srážkách mezi jednotlivými katastry,“ upozorňuje předseda středočeské agrární komory Jaroslav Mikoláš. Průměr výnosnosti řepky je 3,42 tuny oproti 3,02 tuny na hektar v loňském roce.

„Velice pozitivní oproti loňsku je olejnatost. Vloni, když bylo sucho, byly jak špatné výnosy, tak i olejnatost. Letos je pěkná,“ potvrzuje Mikoláš. Kombajny na polích sklízejí již také pšenici, zatím ale není posekáno ani jedno procento. Ze 7700 hektarů je to pouze 50.

Jarní sucho a mráz v červnu vystřídaly vytoužené deště

Situace se tedy po loňském či předloňském suchu pomalu vrací k normálu. „V dubnu to vypadalo opravdu špatně. Na začátku jara bylo velké sucho, pak byl problém mráz. Červen byl ale úplně perfektní. Bylo dost srážek a nebyly tropické teploty, jako vloni, což se na výnosech samozřejmě projevilo. Uvidíme, jak bude vypadat zbytek,“ přemítá Mikoláš, podle něhož je Rakovnicko v porovnáním s krajem poměrně dobře. „Je ale začátek žní, uvidíme později. Rozdíly v kraji mezi jednotlivými okresy, co se týče výnosu, jsou velmi znát. Oblast severně od Prahy byla nejvíce postižena suchem a mrazy a výnosy jsou menší, někde je zase velký problém s hraboši, kteří hodně škodí. Obecně se dá ale říci, že výnosy v rámci kraje budou dobré,“ míní Mikoláš.

Že se letošní sklizeň vrací do normálu potvrdil i Miroslav Mánek z Rakochmele. „Poslední dva roky vzhledem k vysokým teplotám a suchu byly extrémní. Nyní jsou žně, jako bývaly vždycky. Máme posekaný ozimý ječmen, nyní je na řadě řepka. U nás jsou některé lokality ještě zelené, nebo je to vlhké, takže jsme v neděli ukončili sekání, v pondělí jsme nesekali a čekáme, až to dojde. Každopádně červnové deště jí velmi pomohly,“ popisuje Mánek, podle něhož bude úroda při nejhorším průměrná. „Za nás si myslím, že nebudeme z úrody smutní. Vzhledem k tomu, že se ale věnujeme více pěstování chmele, který se začne sklízet až za měsíc, chtělo by to ještě nějakou vodu,“ doufá Mánek.

To Zdeněk Rosa z Mutějovic sklízí úrodu teprve čtvrtý den, a tak se do větších odhadů zatím nepouští. „Úroda by mohla být lepší než v loňském roce, ale teprve začínáme. Nemám výsledky olejnatosti, proto je neznámá i otázka ceny, která se může změnit právě olejnatostí,“ říká Rosa.