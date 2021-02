„Je to dáno hlavně tím, že prohlídka je u nás volná. Přístupní jsme hlavně v létě, kdy omezení nebyla. Nejsme ani závislí na zahraniční klientele, navíc se u nás nekonají žádné velké akce kromě slavností Jana Husa. Takový Křivoklát pocítil omezení nesrovnatelně více,“ vysvětlil kastelán Jiří Sobek.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Ten má pro návštěvníky unikátní památky ze 14. století jednu velice příjemnou zprávu. Již brzy totiž bude zpřístupněna zdejší kaple, která je vůbec největší pýchou celého objektu. Projektová dokumentace je ve fázi dokončení. „Myslím, že se nám povedla. Objekt by zpřístupnění kaple zase o krok pozvedlo. Na své by si přišli zejména obdivovatelé originálního klenebního řešení, které je z kaple mnohem lépe pozorovatelné, přičemž v samotné kapli jsou klenby rozehrané úplně nejvíce. Je to taková třešnička na dortu,“ rozplývá se kastelán.

Jiří Sobek by také rád, pokud to opatření dovolí, pokračoval ve spolupráci s věznicemi Oráčov a Drahonice. „Myslím, že je oboustranně přínosná. Vloni se tu vystřídaly desítky odsouzených mužů a žen v rámci pracovní terapie a nemohu si na ně vůbec stěžovat. Byl bych také rád, kdyby pokračovala v provádění Eva Pšeničková. Loňské spolupráce měla veskrze pozitivní ohlasy, řada návštěvníků vyhledávala přímo ji,“ potvrdil Jiří Sobek.