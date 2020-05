To potvrdil i kastelán hradu Jiří Sobek. „V pondělí bylo deštivo a nikdo tu nebyl, v úterý přišlo asi devět lidí, ve středu dopoledne tu byli dva. Před otevřením se tu při slunečných víkendech koncentrovalo i několik tisíc lidí, ale po znovuotevření obchodů a provozoven mají lidé trochu jiné priority. To se ovšem může změnit již v následujícím víkendu, který by mohl být opět slunečný,“ předpokládá Jiří Sobek.

Na hradě tak vznikaly spíše úsměvné situace. V rámci opatření je totiž vyžadován bezhotovostní styk a lidé zde chtěli platit hodinkami či mobily. „Vzhledem k tomu, že tady ale není signál, to šlo dost těžko. Lidé si trochu stěžovali, že na benzínce mohou normálně platit mobilem a tady ne, ale my s tím nic nenaděláme, když tu signál nemáme. Myslím, že se brzy vrátíme opět k platbě hotovostí,“ říká s úsměvem kastelán.

Vedle bezhotovostní platby je dalším opatřením komentovaná prohlídka pouze pro dvacet lidí včetně průvodce. U vchodu je připravena pro návštěvníky dezinfekce, pokladník – průvodce má okénko spuštěné do tří čtvrtin prostoru. Povinností zůstávají roušky.

„Co se týče komentovaných prohlídek, v případě, že by bylo hezké počasí a lidé by dorazili ve větším počtu, zvažujeme střídání průvodců třeba po dvaceti minutách. Výklad pod rouškou totiž není vůbec příjemný a navíc chceme, aby měl nějakou kvalitu. Také bych si dovedl přestavit, že by v areálu mohlo být najednou více než dvacet lidí, pokud by byli rozprostření, ale v době komentované prohlídky budou dodržována striktní opatření,“ vysvětluje Jiří Sobek.

Kastelán Krakovce má od června naobjednané i větší skupiny a na konci května se zde uskuteční i první svatba. „Některé byly odloženy, jiné svatby byly zrušeny úplně, neboť lidé nevěděli, jak bude uvolňování opatření postupovat. Většinou zde míváme kolem dvaceti, pětadvaceti svateb ročně, letos jich tedy očekáváme o něco méně,“ předpokládá Jiří Sobek.

První kulturní akcí letošního léta by měla být akce s názvem Spolu. „Tato akce spočívala v tom, že jsme vždycky nosili vozíčkáře do míst, kam se jinak nedostanou. Dělali jsme to s rakovnickými vojáky, letos to chceme podniknout s oráčovskými vězni. Ti i zaměstnanci věznice by nosili vozíčkáře, kterých máme zatím domluveno asi dvacet, ale mohou se přidat i další. V rámci akce by byl i doprovodný kulturní program,“ nastiňuje kastelán.

Ve čtvrtek 2. července vystoupí na Krakovci Pavel Steidl a Jaroslav Dušek a poté budou následovat Husovy slavnosti. „Chystáme i další stálice, jako Oldřicha Janotu či Vladimíra Václavka a rovněž pohádky. Kulturní program ovšem bude pochopitelně trochu omezen,“ dodává Jiří Sobek.

Další kulturní instituce už také otevřely

Společně s hradem Krakovec byly otevřeny také všechny pobočky rakovnického muzea a hned 12. května byla v lánské pobočce zahájena výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka, která bude k vidění do 13. září.

V novostrašecké pobočce ve stejný den začala výstava Benátský karneval, která měla být zahájena již před dvěma měsíci. Putovní výstava Má vlast cestami proměn v rakovnickém muzeu byla prodloužena do konce května. Od 29. května bude v mansardě rakovnického muzea zahájena také výstava Kočárky našich maminek a babiček.

V Rabasově galerii v Rakovníku začne 21. května v Nové síni výstava SVÚ Mánes. Současně dobíhají výstavy Obrazy, kresby, dřevoryty Jana Šafránka, které jsou k vidění ve Výstavních síních galerie do konce května a Toulka přírodou fotografa Bohumila Obsta ve Výstavní síni na radnici.

V novostrašecké galerii Viktora Olivy bude v neděli 24. května zahájena výstava kreseb, karikatur a ilustrací Milana Kounovského.