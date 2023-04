Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Mšec:

Osobně nesouhlasím. Argumenty, že malý žáček čelí stresům ze známek, mi přijde poněkud scestný. Vidím to právě naopak – má od počátku velkou radost, že dostává jedničky, smajlíky, jiná ocenění. Tak to přece funguje ve většině prvních i druhých tříd, od počátku povinné školní docházky žáčci pozvolna nabírají školní režim, jsou motivováni úspěchem, mají rádi paní učitelku a do školy se těší. A známkování je velmi mírné, motivační. V drtivé většině. Proč neznámkovat? A že ve výjimečných případech padne horší známka a z ní vzniká stres… Nikdy přece neubráníme naše děti před všemi stresovými situacemi, to je utopie. Život tyto chvíle přináší a my bychom naopak měli naše děti na ně připravit. Často děti „pěstujeme“ jak kytičky ve skleníku. Pak jim schází odolnost, sebereflexe, vnitřní síla. Mají spoustu úlev, ohledů, přehnané tolerance okolí… Právě proto se při první opravdu stresové situaci hroutí, neumí si poradit. Škola má žáky připravit na život. Na další studium či práci. A ta vždycky přinese stresové situace. Co je proti nim nějaká známka ve škole – prkotina, nic. Za pár týdnů si na ni nikdo nevzpomene.

Pro většinu rodičů je navíc známkování jediným kritériem pro posouzení školní práce dítěte, jeho snahy. Pokud nebude, v mnoha případech nebude žák dělat nic. Vůbec nic. A rodič zůstane v pohodě, protože se vážně nic neděje. Jen jeho dítě pracuje a učí se na půl plynu, tedy v tom lepším případě…

Na dvoudenním semináři ředitelů škol padla tato otázka. Pro odpověď, že rušení známkování je úplná „blbost“, zvedlo ruku dvě třetiny ředitelů! Zbylou třetinou byly ředitelky školek, kterých se to netýká…