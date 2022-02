Na jednoho zubaře vychází často i více než 2000 pacientů. Drtivá většina z nich má tak zcela naplněnou kapacitu a nové pacienty již nepřijímá. Ti tak často musejí dojíždět do Prahy.

„Zubní péče na Rakovnicku je velmi palčivé téma. Já jsem praxi přebrala po mé matce Danuši Skálové i s celým kmenem pacientů. Momentálně máme kapacitu zcela naplněnou, dalo by se říci přeplněnou,“ sdělila rakovnické zubařka Marie Kopecká, jejíž kartotéka čítá 2000 registrovaných pacientů, což je podle slov lékařky neúnosné číslo. „Již není v našich silách přijímat nové klienty z důvodu nedostatku času pro zajištění kvalitní stomatologické péče. Každý den registrujeme několik žádostí přijetí do péče. I když je nám to opravdu líto, musíme je odmítat,“ dodala Kopecká.

Objednací doba v její ordinaci činí šest měsíců. Podle rakovnické zubařky se v regionu nenachází žádná zubní ordinace, která by přijímala nové pacienty. „O nikom nevím, a to ani za hranicemi okresu. Nejblíže pouze Praha,“ konstatovala.

Že situace je hodně nepříznivá, potvrdila i zubařka Stanislava Kozlíková, která má ordinaci v Novém Strašecí. „Na Rakovnicku je zubařů opravdu velký nedostatek. Ten, kdo bude situaci umět vyřešit, bude za hvězdu,“ pronesla.

Podle Romana Šmuclera stomatologů obecně přibývá, avšak ne už peněz od pojišťoven, proto je spousta lékařů ve Středočeském kraji bez smlouvy. „Třeba by i ošetřovali, ať už v Praze, Rakovníku, nebo v Plzni. Každý rok se vymění zhruba 200 lékařů, pojišťovny nepředávají pacienty, a tak 300 tisíc pacientů ročně hledá doktora. Ale do roka, pokud chtějí, vesměs najdou a vesměs v dostupné vzdálenosti,“ doplnil prezident České stomatologické komory.